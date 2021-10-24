Депутат Свищев призвал Емельяненко подумать над завершением карьеры

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев восхитился победой Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

«Очень рад победе. Конечно, хотелось бы растянуть удовольстве на подольше, но здесб была важна быстрая победа. Для его огромной армии поклонников это большая радость, и большая удача для всех нас. Мы все счастливы, что являемся современниками Емельяненко.

Мне кажется, Федор должен сам приянть решение о завершении карьеры. Все-таки возраст, семья, его слова радости о том, что бой закончился без травм, сильно влияют на его последующее решение», — приводит слова Свищева «СЭ».

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее боец Вячеслав Василевский объяснил, почему американец Тимоти Джонсон проиграл Федору Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 269, проходившего в Москве.