Боец ММА Махно: мы увидели от Емельяненко то, что всегда хотим видеть

Российский боец смешанного стиля Алексей Махно прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

Напомним, что россиянин нокаутировал оппонента в первом же раунде — по словам Махно, именно к такому «Последнему императору» привыкли зрители.

«Результат потрясающий. Мы увидели того Федора, какого привыкли видеть — быстрый, взрывной. Тимоти Джонсон был настолько больше, это было очередное сражение Давида с Голиафом, и Федор вновь вышел победитель. Мы увидели от него то, что всегда хотим видеть», — сказал Махно «Газете.Ru».

У Александра Волкова с Тимоти Джонсоном был тяжелый бой, у Валентина Молдавского — пять раундов по пять минут. И вот эффект Федора: три минуты, и бой закончился. Это никак иначе не назвать, как эффект Федора», — заключил Махно.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

Ранее Владимир Минеев прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.