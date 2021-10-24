Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко проигнорировал победу брата в главном бою Bellator 269 12:17
Эксперт объяснил, как будут по-новому идентифицировать пользователей мессенджеров 12:13
Следователи проверят информацию о вооруженном мужчине в Смоленской области 12:06
Доктор Мясников перечислил наиболее важные для иммунитета витамины 12:00
В результате пожара в доме в Подмосковье скончались женщина и ребенок 11:58
Боец ММА Махно нашел причину быстрого нокаута Джонсона в бою с Емельяненко 11:57
Тишковец спрогнозировал москвичам самую холодную ночь осени 11:56
Певец из Вьетнама Нгуен Ван Хынг найден мертвым в Москве 11:48
Ягудин считает, что травма Трусовой не помешала ей выступить на Гран-при США 11:43
Defense News: в ЕС испугались переключения внимания США с России на Китай 11:41
Бесплатная ставка 1000 р.

Боец ММА Махно: мы увидели от Емельяненко то, что всегда хотим видеть

close
100%
@BellatorMMA/Twitter

Российский боец смешанного стиля Алексей Махно прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

Напомним, что россиянин нокаутировал оппонента в первом же раунде — по словам Махно, именно к такому «Последнему императору» привыкли зрители.

«Результат потрясающий. Мы увидели того Федора, какого привыкли видеть — быстрый, взрывной. Тимоти Джонсон был настолько больше, это было очередное сражение Давида с Голиафом, и Федор вновь вышел победитель. Мы увидели от него то, что всегда хотим видеть», — сказал Махно «Газете.Ru».

У Александра Волкова с Тимоти Джонсоном был тяжелый бой, у Валентина Молдавского — пять раундов по пять минут. И вот эффект Федора: три минуты, и бой закончился. Это никак иначе не назвать, как эффект Федора», — заключил Махно.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

Ранее Владимир Минеев прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях