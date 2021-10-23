Умар Нурмагомедов одержал победу над Пиетилой на Bellator 269 и остался непобежденным

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов удушающим приемом победил финна Патрика Пиетилу на турнире Bellator 269.

Нурмагомедов завершил поединок уже в первом раунде.

Эта победа стала для Умара 14-й. Боец в своей карьере ни разу не проиграл. Также эта Умар второй раз подряд досрочно завершил поединок. Пиетила за карьеру в ММА одержал 11 побед и девять раз терпел поражение.

Дебют в профессиональной карьере Умар Нурмагомедов провел 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Соперником выступал Имран Абдиев. Усман одержал первую профессиональную победу. 2 октября 2020 года Усман был подписан в организации Bellator.

Усман — двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, а также родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер оценил прогресс Усмана Нурмагомедова.