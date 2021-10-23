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Теннисист Карацев вышел в финал Кубка Кремля

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Александар Джорович/РИА «Новости»

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова и вышел в финал Кубка Кремля.

Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Хачанова — восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В финале Кубка Кремля Карацев сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который в полуфинале обыграл Рикардаса Беранкиса из Литвы. Финальная встреча состоится в 24 октября. Начало в 11:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом турнира в Москве является россиянин Андрей Рублев, который вылетел на стадии второго круга.

Призовой фонд турнира составил $697 тыс.

ATP 250. Кубок Кремля.
Полуфинал.

Аслан Карацев (Россия, 2) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 7:6 (7), 6:1.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал «ВТБ — Кубка Кремля».

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