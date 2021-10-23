Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Собчак провела свадьбу экс-чиновника Минфина Вавилова в Италии 16:16
Хоркина объяснила неоднозначное выступление женской сборной России по спортивной... 16:09
Жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, задержали после наезда... 15:59
Житель Нижегородской области застрелил жену и шурина из ружья 15:55
Шипенко и Пересильд рассказали о стыковке с МКС в условиях отказа техники 15:49
Олимпийский чемпион Тихонов рассказал, как Веденин опозорил норвежца на Играх-1972 15:45
В Ленобласти директор магазина сломал ребра покупателю за попытку украсть... 15:37
Для части россиян могут понизить пенсионный возраст 15:34
ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Веденина 15:27
Дом из фильма «Кошмар на улице Вязов» выставлен на продажу 15:22
Бесплатная ставка 1000 р.

«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» и вышел на третье место в РПЛ

close
100%
РИА Новости

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Нижним Новгородом» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. У хозяев единственный мяч забил Кирилл Гоцук.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 21 очко, вышел на третье место в турнирной таблице первенства. «Нижний Новгород» с 14 баллами располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», а «Нижний Новгород» дома сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило «Химки» и догнало петербургский «Зенит» по очкам в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:4
Голы: 0:1 — Крыховяк, 5; 0:2 — Сперцян, 56; 0:3 — Черников, 73; 0:4 — Ильин, 76; 1:4 — Гоцук, 83.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях