«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» и вышел на третье место в РПЛ

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Нижним Новгородом» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. У хозяев единственный мяч забил Кирилл Гоцук.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 21 очко, вышел на третье место в турнирной таблице первенства. «Нижний Новгород» с 14 баллами располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» примет самарские «Крылья Советов», а «Нижний Новгород» дома сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило «Химки» и догнало петербургский «Зенит» по очкам в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:4

Голы: 0:1 — Крыховяк, 5; 0:2 — Сперцян, 56; 0:3 — Черников, 73; 0:4 — Ильин, 76; 1:4 — Гоцук, 83.