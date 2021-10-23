Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Собчак провела свадьбу экс-чиновника Минфина Вавилова в Италии 16:16
Хоркина объяснила неоднозначное выступление женской сборной России по спортивной... 16:09
Жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, задержали после наезда... 15:59
Житель Нижегородской области застрелил жену и шурина из ружья 15:55
«Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» и вышел на третье... 15:52
Шипенко и Пересильд рассказали о стыковке с МКС в условиях отказа техники 15:49
В Ленобласти директор магазина сломал ребра покупателю за попытку украсть... 15:37
Для части россиян могут понизить пенсионный возраст 15:34
ОКР выразил соболезнования в связи со смертью Веденина 15:27
Дом из фильма «Кошмар на улице Вязов» выставлен на продажу 15:22
Бесплатная ставка 1000 р.

Олимпийский чемпион Тихонов рассказал, как Веденин опозорил норвежца на Играх-1972

close
100%
Сикорский/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как Вячеслав Веденин принес сборной России победу в эстафете 4х10 км на зимних Играх 1972 года в Саппоро, ликвидировав отрыв норвежцев в одну минуту.

«На это (золото) никто не надеялся, наши все покинули стартовый городок, остались только мы – два-три человека. И у нас на глазах Веденин, ростом 168 или 169 сантиметров, достает, как сейчас помню, 187-сантиметрового Харвикена. Харвикен, оглянувшись, падает, и золотая медаль становится нашей», — цитирует Тихонова РИА «Новости».

Экс-биатлонист заявил, что Веденин совершил спортивный подвиг на Играх-1972.

«На моих глазах норвежцы рвали зубами и топтали флаги, а по возвращении на родину Харвикен и его родители были вынуждены от позора выехать из Норвегии», — добавил Тихонов.

Веденин — первый советский лыжник, завоевавший золото Олимпийских игр в индивидуальной мужской гонке. Он стал победителем гонки на 30 км на Играх-1972 в Саппоро, а также чемпионом в эстафете 4х10. Также Веденин четыре раза выигрывал чемпионат мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. В августе 2021 года он был награжден орденом Александра Невского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на кончину двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях