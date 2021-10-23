Олимпийский чемпион Тихонов рассказал, как Веденин опозорил норвежца на Играх-1972

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как Вячеслав Веденин принес сборной России победу в эстафете 4х10 км на зимних Играх 1972 года в Саппоро, ликвидировав отрыв норвежцев в одну минуту.

«На это (золото) никто не надеялся, наши все покинули стартовый городок, остались только мы – два-три человека. И у нас на глазах Веденин, ростом 168 или 169 сантиметров, достает, как сейчас помню, 187-сантиметрового Харвикена. Харвикен, оглянувшись, падает, и золотая медаль становится нашей», — цитирует Тихонова РИА «Новости».

Экс-биатлонист заявил, что Веденин совершил спортивный подвиг на Играх-1972.

«На моих глазах норвежцы рвали зубами и топтали флаги, а по возвращении на родину Харвикен и его родители были вынуждены от позора выехать из Норвегии», — добавил Тихонов.

Веденин — первый советский лыжник, завоевавший золото Олимпийских игр в индивидуальной мужской гонке. Он стал победителем гонки на 30 км на Играх-1972 в Саппоро, а также чемпионом в эстафете 4х10. Также Веденин четыре раза выигрывал чемпионат мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. В августе 2021 года он был награжден орденом Александра Невского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на кончину двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина.