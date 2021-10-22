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Российский гимнаст Игнатьев стал 17-м в личном многоборье на чемпионате мира

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РИА Новости

Китаец Чжан Бохэн завоевал золото в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

По итогам соревнований представитель Китая получил 87,981 балла. Вторым стал японец Дайки Хасимото (87,964). Третье место занял украинец Илья Ковтун (84,899).

Российский гимнаст Никита Игнатьев расположился на 17-й строчке (80,647).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю с 18 по 24 октября. Олимпийские чемпионы в командном многоборье Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин пропускают чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золотую награду в финале личного многоборья на чемпионате мира — 2021 в японском городе Китакюсю.

По результатам четырех упражнений она набрала 56,632 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Личное многоборье
1. Чжан Бохэн (Китай) — 87,981;
2. Дайки Хасимото (Япония) — 87,964;
3. Илья Ковтун (Украина) — 84,899...
17. Никита Игнатьев (Россия) — 80,647.

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