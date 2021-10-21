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Российской гонщице отказали в выдаче американской визы для участия в соревнованиях

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Depositphotos

Российская гонщица Ирина Сидоркова в Instagram рассказала, что не смогла получить визу в США, из-за чего досрочно завершила выступление в чемпионате W Series.

«Ну, вот и все, мои гонки закончились! В визе в США мне отказано. Сначала на собеседовании в посольстве США в Омане, а потом, когда W Series, F1 и офис конгрессмена Маккола от штата Техас до последнего момента пытались решить этот вопрос (спасибо им за это огромное). У Госдепа нет уверенности, «что мое посещение США будет временным».

Такое впервые в моей жизни и гоночной карьере. Меня лишили гонок и возможности бороться за хорошее место и призовые, которые я планировала вложить в свои тренировки. Хочу в только еще раз сказать — я гонщик из России и горжусь этим! Буду продолжать, чего бы это ни стоило!» — написала Сидоркова.

W Series — это женский чемпионат по гонкам на одноместных автомобилях. Первый сезон чемпионата состоялся в 2019 году. В нем приняли участие двадцать гонщиц, участвовавших в шести заездах.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что некоторым спортсменам придется получить визы США за пределами страны перед стартом этапа Гран-при в Лас-Вегасе.

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