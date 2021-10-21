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Азмун об отказе Дзюбы от сборной: надеюсь, у него хорошие отношения с тренером

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Владимир Астапкович/Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, комментируя отказ Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022, заявил, что 33-летний форвард провел много матчей за национальную команду, поэтому его можно понять. Слова Азмуна передает «Чемпионат».

«Дзюба отказался от сборной России? Дзюба — очень хороший игрок, он может помочь сборной России. Он реальный капитан, всегда улучшает свои игровые качества. Вы должны понять Дзюбу, потому что он провел много матчей за национальную сборную. Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером, и они думали вместе над этой ситуацией. Это решение Артема. Если он говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врет, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца», — сказал Азмун.

Напомним, Дзюба попал в расширенный список сборной России на матчи со Словенией и Словакией. После оглашения этой информации форвард заявил, что не сможет помочь национальной команде, так как не физически не готов.

Ранее бывший наставник сборной России Станислав Черчесов призвал понять решение Дзюбы не ехать в национальную команду.

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