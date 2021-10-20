Футболист «Спартака» Рассказов оценил свою игру фразой «не ошибаются только мертвые»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов высказался о своей игре в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестер Сити».

«Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые», — цитирует Рассказова «РБ-Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее Дака заявил, что ему было сложно забить четыре мяча «Спартаку».