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Экс-игрок сборной России по хоккею Мусатов вышел из колонии по УДО

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Максим Григорьев/ТАСС

Бывший хоккеист сборной России Игорь Мусатов вышел на свободу из колонии досрочно. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Решение Бабушкинского суда об условно-досрочном освобождении Мусатова вступило в силу 19 октября.

В сентябре 2019 года экс-спортсмен был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он обвинялся в махинациях с криптовалютой на $800 тыс.

Мусатов получил широкую известность благодаря выступлению за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Воспитанник школы московского «Спартака» в разные годы играл за красно-белых, а также представлял «Ак Барс», «Нефтяник», «Нефтехимик», «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард» и «Витязь».

В составе молодежной сборной России Мусатов становился серебряным призером чемпионата мира — 2007, трижды и дважды является бронзовым и серебряным призером КХЛ соответственно. Последним клубом в карьере Мусатова стал братиславский «Слован» — в 2017 году он покинул команду, однако так и не объявил об уходе из спорта.

Ранее сообщалось, что экс-игрок КХЛ Мусатов приговорен к четырем годам колонии за мошенничество.

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Хоккей. КХЛ
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