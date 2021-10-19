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Изменилась должность Ковальчука в сборной России по хоккею

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Reuters

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала в Twitter состав тренерского штаба сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Илья Ковальчук стал менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявлял, что бывший хоккеист «Нью-Джерси Дэвилз» станет генеральным менеджером национальной команды.

Также сообщает, что ассистентами главного тренера Алексея Жамнова будут Сергей Гончар, Сергей Федоров, Алексей Кудашов. Евгений Набоков – тренер вратарей.

Валерий Каменский и Игорь Есмантович стали советниками главного тренера.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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