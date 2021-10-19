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Олимпийский чемпион Рылов рассказал, почему выбрал плавание, а не футбол

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов рассказал о том, почему в детстве завязал с футболом.

«Мама привела в бассейн, а в футбол я пришел по своей воле. Мне ближе плавание, поэтому остался в нем. Плюс я начал не очень сильно любить футбол из-за командной игры. Начал понимать, что очень часто люди не отдают себя команде по максимуму.

Если ты в плохой форме на поле, то в футболе говорят: «Не пошло». В плавании такое не проканает. Ты либо делаешь, либо не делаешь. Ты либо на вершине, либо ничего не получаешь», — приводит слова пловца «Известия».

Также спортсмен добавил, что как сторонний зритель тоже равнодушен к футболу.

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее Евгений Рылов рассказал, что ему приходилось патрулировать улицы. Спортсмен является старшим сержантом патрульно-постовой службы МВД РФ в Лобне.

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