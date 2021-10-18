Хабиб рассказал, что ему нравится в Шлеменко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об Александре Шлеменко, который одержал победу единогласным решением над Артуром Гусейновым в главном бою промоушена Eagle FC.

«Шлеменко — легенда нашего вида спорта в России. Многие спрашивали меня, как я организовал этот бой. Мы очень быстро договорились с Артуром и Александром. Хватило пяти минут.

Мне очень нравится, что Александр пропагандирует здоровый образ жизни. Семьянин, не пьет, открывает залы. Я только начинал, он уже был звездой, я закончил — он до сих пор звезда. Человек с большой буквы», – приводит слова бойца Sports.ru.

На счету 37-летнего Александра 61 победа и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 11 поражений и одну ничью.

Напомним, на битве взглядов перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Ранее Александр Шлеменко заявил, что Артур Гусейнов пытался его спровоцировать во время боя.