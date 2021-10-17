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Боец Исмаилов Хабибу: переживаешь ты по-особенному

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Артур Лебедев/РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов ответил экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову, который в своем Instagram поддержал его после поражения от Владимира Минеева.

«Амин Аллах. БаракаЛлах за поддержку, брат. Переживаешь ты по-особенному, потому что ты особенный. Рад был тебя видеть!» — написал Исмаилов.

Ранее было опубликовано видео с реакцией Хабиба во время боя Исмаилов — Минеев.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

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