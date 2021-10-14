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Акинфеев — о сборной: пусть будет плохая игра, зато нужный результат

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РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о выступлении сборной России по футболу в отборочных матчах чемпионата мира — 2022.

После назначения на пост главного тренера Валерия Карпина команда выиграла четыре игры и единожды сыграла вничью, но при этом подверглась критике за свою игру.

«Ну и что — пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет — кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры», — передает слова голкипера Sport24.

После восьми туров отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России занимает первое место в группе Н, набрав 19 очков. Второй идет национальная команда Хорватии, которая имеет на два балла меньше. Именно эти сборные в последних двух турах будут сражаться за прямую путевку на чемпионат мира.

В ноябре России предстоит провести домашний матч с Кипром и выездной с Хорватией.

Акинфеев вместе со сборной России выигрывал бронзу чемпионата Европы — 2008, а в 2018 году на домашнем чемпионате мира вместе с командой дошел до четвертьфинала, в котором сборная проиграла в серии послематчевых пенальти будущим вице-чемпионам — хорватам.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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