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Гретцки рассказал Овечкину, как побить его снайперский рекорд НХЛ

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Reuters

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки рассказал, как форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить его достижение.

«Во-первых, у него есть реальный шанс. Есть великолепная возможность для этого. Он в хорошей команде, у него хорошие центрфорварды. Ему нравится играть в хоккей, нравится играть за «Вашингтон». Так что ему нужно быть самим собой, выходить на лед и выкладываться на 100%, что он и делает в каждом матче», – приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи. Теперь в активе Овечкина 732 шайбы. По этому показателю он вышел на чистое пятое место, обойдя Дионна (731). Рекорд принадлежит Гретцки с 894 шайбами. Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1198 матчах НХЛ, в которых набрал 1324 очка (732 гола + 592 передачи).

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил шайбу в меньшинстве впервые с сезона-2008/09.

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Хоккей. НХЛ
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