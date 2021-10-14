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Сутормин рассказал об эмоциях от капитанской повязки в матче против Словении

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РИА Новости

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал об эмоциях от того, что он вышел на поле с капитанской повязкой в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Словении (2:1).

«Капитанская повязка — это больше про ответственность и гордость. Как говорил тренер, у нас ответственность может взять каждый и вывести команду на поле. Не сказал бы, что ощущал что-то особенное», — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что персонал, который выложил видео из раздевалки команды после матча со Словенией, понесет ответственность.

«Культ личности Карпина в сборной? С одной стороны, мне пофиг. С другой, хватит. То же видео из раздевалки — я вообще такое не люблю. Выиграли — выкладывают, а когда поигрывают — нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, увольнение», — сказал Карпин.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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