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Карпин сравнил свою зарплату в «Ростове» и сборной России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил свою зарплату в «Ростове» и национальной команде.

«С финансовой стороны выгоднее в «Ростове». У меня был контракт на четыре года. По деньгам в месяц плюс-минус одинаково», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не согласился с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, который назвал капитанскую повязку в сборной «тряпочкой».

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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