Капитан сборной России — о хейте фанатов: надо быть лояльнее

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился мнением о негативном отношении со стороны болельщиков в адрес национальной команды, передает «Чемпионат.com».

В матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против Словении (2:1) Сутормин вышел на поле с капитанской повязкой.

«Повторюсь, надо быть лояльнее. Если брать тот же Евро, все ребята старались: никого нельзя упрекнуть. Конечно, может не получаться, но когда нет желания – это другая история. Разве у российских футболистов нет желания?

Когда болельщики по делу предъявляют претензии – это одна ситуация, а когда начинают перегибать палку – это не очень хорошая история», — заявил Сутормин.

После восьми туров отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная России занимает первое место в группе Н, набрав 19 очков. Второй идет национальная команда Хорватии, которая имеет на два балла меньше. Именно эти сборные в последних двух турах будут сражаться за прямую путевку на чемпионат мира.

В ноябре России предстоит провести домашний матч с Кипром и выездной с Хорватией.