Сборная Дании отпраздновала выход на чемпионат мира, обливаясь шампанским на поле

Сборная Дании эмоционально отпраздновала досрочный выход на чемпионат мира — 2022, который пройдет в Катаре.

Национальная датская команда обеспечила себе путевку на мундиаль после того, как в восьмом туре отборочного этапа с минимальным счетом переиграла сборную Австрии. Единственный гол в этой встрече оформил Йоахим Меле.

После победы датчане отпраздновали свой выход на турнир прямо на поле. Они веселились и обливались шампанским, досталось, в том числе, и главному тренеру национальной команды Касперу Юльманну.

Дания сыграла восемь матчей отборочного этапа и выиграла каждый поединок, что позволило сборной набрать 24 балла. При этом команда сумела забить 27 мячей и ни разу не пропустила в этом отборочном цикле.

Второй в группе F идет Шотландия, в активе которой 17 очков. Разница между сборными составляет семь баллов за два тура до конца, значит, Дания уже точно не упустит первую строчку в группе.

На третьем месте расположилась национальная команда Израиля, которая за восемь матчей набрала 13 очков.

Celebrations in Denmark



You love to see it pic.twitter.com/XUSU6LOp5N