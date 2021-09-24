Футболиста наказали за гомофобные твиты девятилетней давности

Нападающий английского «Питерборо Юнайтед» Джонсон Кларк-Харрис дисквалифицирован за оскорбительные сообщения в Twitter, опубликованные с октября 2012 по март 2013 года, сообщает «Би-Би-Си».

Игрок пропустит четыре матча и будет вынужден заплатить штраф в размере £5,300. Также форварда обязали пройти образовательный курс.

«Комментарии были оскорбительными, неуместными и нанесли игре дурную репутацию», — заявили в ассоциации.

Отмечается, что оскорбления, опубликованные в соцсети, были связаны с сексуальной ориентацией. Сам игрок признал свою вину во всех шести случаях нарушения правил ассоциации.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) завершила расследование о гомофобном высказывании 18-летнего датчанина Хольгера Витуса Несков Руне во время матча 1/2 финала челленджера в Бьелле против аргентинца Томаса Этчеверри. Ему назначили штраф в €1500.

Оскорбления в адрес аргентинского соперника были выкрикнуты на датском языке, однако камера заднего ряда зафиксировала эти слова, и позже они были переведены. Это побудило ATP провести расследование неделю назад.