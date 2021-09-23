В «Марселе» отреагировали на массовую драку фанатов после матча с «Анже»

Директор французского «Марселя» по связам с общественностью Жак Кардоза отреагировал на драку фанатов команды с поклонниками «Анже» после матча Лиги 1. Об этом передает Footmercato.

«Все началось с трибуны «Анже», откуда бросали петарды. Это глупо с обеих сторон, вам не нужно отвечать, когда вас провоцируют, и никто не должен провоцировать. Я не хочу никого обвинять», — сказал Кардоза.

Отмечается, что после финального свистка фанаты «Марселя» прорвались на поле, чтобы устроить драку с поклонниками «Анже». Болельщики устроили потасовку на поле, повредив оборудование арены.

Напомним, 22 августа на матче «Ницца» — «Марсель» также произошли беспорядки. Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.