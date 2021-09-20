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Неймар: все заслуживают похвалы за жертвы на поле в матче с «Лионом»

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Global Look Press

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о матче шестого тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

«Тяжелая игра! Мы были в курсе, что столкнемся с большой командой. Всегда тяжело отыгрываться, необходимо приложить вдвое больше усилий, однако после матча все заслуживают похвалы за все жертвы на поле», — цитирует бразильца официальный сайт клуба.

На 54-й минуте счет открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив ударом головой.

Столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 18 очков. «Лион» — девятый с 8-ю очками.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не пожал руку главному тренеру своей команды Маурисьо Почеттино после замены в матче шестого тура Лиги 1 с «Лионом».

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Футбол. Чемпионат Франции
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