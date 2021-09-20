Ветеран ЦСКА Пономарев: армейцы не пропустят от «Спартака», там не от кого пропускать

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что ждет от предстоящего матча армейцев со столичным «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» очень слабо выглядел в матче с «Легией». Я подумал: а что они ходят тренироваться? Прямо из дома и приезжали бы на игры. Не надо ни тренировок, ни сборов, во дворе поиграли с ребятами — хорош.

В том матче это действительно была какая-то дворовая команда. У них коллектива нет. Мол, я вот играю хорошо, а все остальные плохо. Кто-то один выделиться хочет.

И что мне не нравится у красно-белых — это оборона. Никакого принципа игры в обороне там нет. Не знаю, либо не умеют они, либо не хотят ничего. Скорее всего, не умеют.

Какой будет результат? ЦСКА выиграет 1:0. Пропустить мы не пропустим, потому что там не от кого пропускать, а забить мяч — забьем», — приводит слова бывшего игрока сборной СССР Rusfootball.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал предстоящее дерби с ЦСКА поворотным для «Спартака».