Стало известно, кто из футболистов РПЛ подорожал больше остальных

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян стал самым подорожавшим игроком с начала нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Transfermarkt.

18-летний полузащитник подорожал на €5 млн и теперь его стоимость составляет €9 млн. Также Захарян вошел в топ-20 самых дорогих игроков мира не старше 18 лет. В России по этому показателю он занимает первое место.

По €3,5 млн к своей стоимости прибавили форвард динамовцев Константин Тюкавин и хавбек московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На данный момент эти футболисты стоят €6,5 и €7,5 млн соответственно.

Самым дорогим игроком РПЛ назван форвард петербургского «Зенита» иранец Сердар Азмун (€25 млн). На второй строчке расположился его одноклубник бразилец Малком (€22 млн).

Места с третьего по пятое делят хавбек казанского «Рубина» грузин Хвича Кварацхелия, а также игроки клуба с берегов Невы колумбиец Вильмар Барриос и бразилец Вендел. Стоимость этих игроков оценивается в €18 млн.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» заинтересована в подписании Арсена Захаряна.

По информации Арустамяна, скауты «Барсы» неоднократно следили в Москве за игрой Захаряна и остались довольны. Переговоры должны начаться в ближайшие недели.