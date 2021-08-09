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Олимпиада 2020

В Израиле 85% ставок сделали на победу Ашрам, хотя Аверина была явным фаворитом ОИ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Более 85 процентов ставок в Израиле были сделаны на победу местной гимнастки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Walla.co.il. На успех израильтянки букмекеры предлагали коэффициент 6,5, хотя явным фаворитом Олимпиады в Токио являлась российская гимнастка Дина Аверина, на первое место которой коэффициент был 1,32.

Напомним, Аверина завоевала серебро. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Многие специалисты считают, что Дина должна была стать победительницей соревнований, но ее засудили. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля, при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация отправила запрос по поводу судейства в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике.

Ранее израильское издание Sport5 опубликовало статью о российской гимнастке Дине Авериной, которая считает, что ее засудили в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2020
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