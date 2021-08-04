Гаджиев рассказал, почему Федун не вмешался в конфликт Салиховой и менеджмента «Спартака»

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев ответил на вопрос почему владелец московского «Спартака» Леонид Федун не вмешался в конфликт между своей супругой Заремой Салиховой и менеджментом столичного клуба.

«Зарема ведь не имеет никакой должности. Сейчас она болельщик «Спартака». Как и многие другие болельщики, она высказывает свое мнение. Она сильно переживает за свой клуб, говорит и пишет о нем», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова назвала пресс-службу «Спартака» школьниками.

Напомним, Зарема Салихова известна своими скандальными высказываниями. Преимущественно, она делится инсайдами из московского «Спартака», а также занимается критикой игроков и тренеров. Салихова входила в совет директоров «Спартака», но вышла из него, заявив, что категорически не согласна с выбором нового главного тренера клуба португальца Руя Витории.