Муж Тимановской предположил, почему в нацкоманде так отреагировали на критику

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, высказался на счет ситуации вокруг жены.

«Как и все, я увидел ролики в соцсетях, потом связался с женой. Она мне все и рассказала подробно. Я сам был в шоке! Как так можно поступать с человеком? Кристина высказалась, но я даже не думал, что возможны какие-то последствия. Она же в своих видео ничего противозаконного не говорила, ни к чему не призывала. Даже не оскорбляла ни тренеров, ни чиновников.

Я до сих пор удивлен такой реакции. Может быть, таким образом нацкоманда пытается прикрыть свои ошибки с допинг-пробами. Нашли спортсмена, на которого можно перевести все стрелки.

Я просто шокирован. И до сих пор не понимаю, почему супруге не дали выступить. Разрешили бы, пробежала бы — и все, на этом бы закончили», — приводит слова Зданевича Tribuna.by.

Также белорус рассказал, кто помогал им с женой с первых минут конфликтной ситуации.

«Еще находясь в своей комнате в олимпийской деревне, Кристина связалась со мной, мы обсуждали, что происходит, вдвоем были в шоке. Потом вместе решили, что ей необходимо ехать в аэропорт и уже там обращаться в полицию, чтобы иметь хоть какую-то защиту.

К счастью, нам еще начали оказывать активную поддержку люди из Белоруссии. За себя и за Кристину выражу огромную благодарность Белорусскому фонду спортивной солидарности, который нам помогает с первых минут, как начал разворачиваться конфликт. Он поддерживают нас и сейчас. Если бы не фонд, то не знаю, что было бы», — сказал Зданевич.

Ранее наставник Кристины Тимановской Леонид Сафронников высказался о скандале вокруг своей подопечной на Олимпиаде в Токио.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Ожидается, что 4 августа она вылетит в Польшу.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.