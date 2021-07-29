Олимпийская чемпионка о конфликте журналиста с Медведевым: провоцируют — значит, боятся

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала конфликтную ситуацию между чилийским журналистом Себастьяном Варела Намиа и российским теннисистом Даниилом Медведевым в Токио.

Напомним, в микст-зоне журналист спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

«Готовность к Олимпиаде — это, помимо всего прочего, и готовность к провокациям. Как еще можно обратить на себя внимание, если ты убог и никчемен? Так что, Даня Медведев, держись! Провоцируют — значит, боятся! — приводит слова Вайцеховской RT.

Ранее чилийский журналист Себастьян Варела Намиа объяснил свою позицию, которую он хотел донести до российского теннисиста Даниила Медведева в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.