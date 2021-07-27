news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-подполковник СБУ заявил, что готов выступить в ЕСПЧ по иску России против... 04:47
Красивые автомобильные номера предложили продавать с аукциона 04:31
Олимпийский чемпион Токио из России рассказал о своей встрече с Путиным 04:22
Россиян могут обязать информировать о стоимости ЖКУ при продаже жилья 04:16
В Гаване сообщили о нападении на посольство Кубы во Франции 03:59
Американский журналист — о статусе РФ в Токио: Россия? Не слышал. России... 03:59
Кенийцы подали в суд на британскую армию 03:39
Тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды 03:31
В российских школах предложили установить единый интернет-тариф 03:18
В РФПИ прокомментировали решение Минздрава об испытаниях «Спутника Лайт» и... 03:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Украинский спортсмен удивлен развитием Крыма после присоединения к России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Украинский спортсмен Максим Шихалиев, переехавший в Крым, отметил изменения в регионе после присоединения к территории России. Спортсмен считает, что в Крыму произошли «разительные изменения».

«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну а как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. С Украиной сравнивать как-то не получается» — приводит слова спортсмена «Московский комсомолец», приводя слова из его блога на YouTube.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что отберет Крым у России за год.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день четвертый: финал Ефимовой и надежда на золото Бацарашкиной
Женская сборная России по спортивной гимнастике сразится за олимпийское золото с США
Ефимова бьется в финале, Бацарашкина стреляет на второе золото. LIVE
Четвертый день Олимпиады-2020. Ефимова сражается за медаль в финале 100 м брассом. ОНЛАЙН
Исправились за разгромное поражение: Россия разбила Аргентину на Играх
Во 2-м туре группового этапа женская сборная России по волейболу одолела Аргентину
США подтвердили, что прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу года
Экс-подполковник СБУ заявил, что готов выступить в ЕСПЧ по иску России против Украины
В Польше рассказали, как пытались «спасти» Европу от «Северного потока--2»
Похожа на Гитлера — в Германии мужчину заставили убрать скульптуру с могилы отца
Новости и материалы
Красивые автомобильные номера предложили продавать с аукциона
Олимпийский чемпион Токио из России рассказал о своей встрече с Путиным
Россиян могут обязать информировать о стоимости ЖКУ при продаже жилья
В Гаване сообщили о нападении на посольство Кубы во Франции
Американский журналист — о статусе РФ в Токио: Россия? Не слышал. России здесь нет
Кенийцы подали в суд на британскую армию
Тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни травмировал игрока своей команды
В российских школах предложили установить единый интернет-тариф
В РФПИ прокомментировали решение Минздрава об испытаниях «Спутника Лайт» и AstraZeneca
Звезда «Рубина» может перейти в английский топ-клуб
Пушков о «Северном потоке — 2»: Варшаве «хвалиться нечем»
Мутко рассказал, какой результат на Играх будет успехом для России
У российского аэропорта установили памятник персонажам «Ежика в тумане»
Дисквалифицированный за допинг украинец поздравил россиян с победой на Играх
США вводят новые ограничения на полеты над Афганистаном
«Рома» готова отдать своих игроков за форварда «Зенита»
Роналду покинет «Ювентус»
Россияне назвали лучший город для работы летом
Все новости
Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек
Более 65 тыс. человек не могут выехать за границу из-за долгов по алиментам
«Очень медленная динамика улучшения»: Леонид Кравчук с июня находится в реанимации
Первого президента Украины подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
«Пьяные водители предлагали расписать им прицепы». Все об инциденте на Кегострове
Художник, журналист и куратор выставки — о причинах драки в Архангельске
Россиянка зарезала третьего по счету сожителя. Убийства происходили в одном доме
«Черной вдове» из Нижнего Новгорода грозит до 15 лет за убийство очередного сожителя
Рыбный день: смогут ли власти сбить цены на минтай
Правительство даст субсидии перевозчикам рыбы с Дальнего Востока
Стареющий автопарк: на вторичном рынке лидируют подержанные «Жигули»
Большинство автомобилистов России покупают старые Lada
«Настоящий офицер»: что известно о подозреваемом в убийстве семьи адмирале
Соседка экс-адмирала Лобанова рассказала о его состоянии незадолго до смерти
Кроссворды и витамины: как восстановить интеллект после COVID-19
Нейробиолог посоветовала переболевшим COVID-19 изучать иностранные языки
Не в лучшей форме: за что критикуют одежду олимпийцев
Расизм, сексизм и нарушение прав человека: что не так с формой олимпийцев в Токио
ГИБДД собрала первый урожай скрытой слежки
Скрытые патрули ДПС оштрафовали в Москве 1,7 тыс. водителей
«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»: как Тунис встретил отставку парламента
Президент Туниса отправил премьера в отставку
Сажа, яды, вода: как космические туристы ударят по атмосфере
Ученые опасаются, что космический туризм ускорит глобальное потепление
Кадры с места пожара в историческом здании в центре Петербурга
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях