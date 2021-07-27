Украинский спортсмен удивлен развитием Крыма после присоединения к России

Украинский спортсмен Максим Шихалиев, переехавший в Крым, отметил изменения в регионе после присоединения к территории России. Спортсмен считает, что в Крыму произошли «разительные изменения».

«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну а как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. С Украиной сравнивать как-то не получается» — приводит слова спортсмена «Московский комсомолец», приводя слова из его блога на YouTube.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что отберет Крым у России за год.