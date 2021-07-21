Слуцкий спел на татарском, английском и русском для ролика на клубном ТВ

«Рубин» выпустил новую песню и снял клип, в котором солирует главный тренер Леонид Слуцкий. Он произносит фамилии главных лиц команды и хвалит «Рубин», Казань и Татарстан. В композиции «Рубин» супергуд» Слуцкий поет на русском, татарском и английском языках.

Посмотреть клип можно на официальном YouTube-канале «Рубина».

В середине мая «Рубин» выпустил клип «Старые песни для главного» к 5-летнему юбилею Слуцкого.

По итогам минувшего сезона «Рубин» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Это дало казанцам право участвовать в розыгрыше вновь созданного еврокубкового турнира — Лиги конференций. Также Россию в этом соревновании представит финишировавший на пятом месте «Сочи» — южная команда встретится с азербайджанским клубом «Кешля».

В РПЛ «Рубин» стартует 24 июля матчем со «Спартаком», который, скорее всего, пройдет без зрителей.

Ранее Слуцкий рассказал о проблеме «Рубина» перед стартом сезона РПЛ.