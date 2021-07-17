Слуцкий рассказал о проблеме «Рубина» перед стартом сезона РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблеме клуба из Татарстана перед стартом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

«Игроки сейчас в разном состоянии: кто-то совсем недавно приступил к тренировкам, кто-то работал с первого дня, у кого-то микроповреждения. Думаю, у многих команд схожие проблемы. Чемпионат стартует через неделю. Нужно быть максимально готовым, но, к сожалению, внутри команды есть игроки с разным состоянием», — сказал Слуцкий.

В матче первого тура чемпионата России «Рубин» сыграет против московского «Спартака». Встреча состоится 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Рубин» занял четвертое место, набрав 53 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему его команда играла лучше во втором тайме в матче против «Химок» на Кубке Париматч Премьер.