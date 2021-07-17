Экс-футболист сборной России объяснил свое решение идти в Госдуму

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин объяснил свое решение идти в Государственную думу РФ.

«Моя известность помогает мне пробивать многие бюрократические барьеры. Уже сейчас изучаю проблемы регионов страны на местах, присоединившись к проекту «100 городов» партии «Родина». В настоящий момент нахожусь на Дальнем Востоке! Скоро все расскажу подробнее», — написал Булыкин в Instagram.

Булыкин выступал за московский «Локомотив», столичное «Динамо», леверкузенский «Байер», амстердамский «Аякс». Форвард завершил карьеру в 2014, играя за нижегородскую «Волгу». В сезоне-2011/12 он стал чемпионом Нидерландов в составе «Аякса».

За сборную России Булыкин провел 15 матчей, забив семь мячей.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин затронул тему расистских оскорблений в адрес темнокожих игроков сборной Англии, не забивших пенальти в послематчевой серии.