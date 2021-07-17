Вратарь сборной России рассказал, что хотел бы взять паузу в карьере

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме рассказал о том, что у него были проблемы личного характера, передает Sport24.

«Почему я не смог провести первую часть сезона так же хорошо, как вторую? Психология. У меня были личные проблемы. Серьезные. Они мне мешали. Но если бы я мог отмотать назад, я бы взял паузу в футболе. Мне казалось, что только игра в футбол мне может помочь и не думать о проблемах. Но все получилось наоборот», — сказал Гилерме.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В сезоне-2017/18 он стал чемпионом России. За сборную России вратарь выступает с 2016 года. Он не попал в заявку команды на Евро-2020, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы.

Ранее вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свое отсутствие в сборной России на чемпионате Европы — 2020.