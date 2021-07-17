Гилерме: в России есть молодые, перспективные вратари, я там сейчас не нужен

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал свое отсутствие в сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Есть ли у меня ощущение, что карьера в сборной России закончена? Да. Сейчас тяжело очень рассчитывать на то, что вызовут. Теперь зато в отпуск буду чаще уходить», — передает слова Гилерме Sport24.

Также Гилерме ответил, получит ли удовольствие от вызова в сборную.

«Честно, сегодня я не знаю. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив». К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10-12 лет вперед. Я там сейчас не нужен», — добавил голкипер.

Напомним, Станислав Черчесов на Евро-2020 взял трех вратарей: Сафонова, Шунина и Дюпина.

Ранее известный футболист и тренер, бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.