Кавазашвили: стыдно говорить, что я футболист, вот до чего довела меня сборная России

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих чувствах и мыслях после выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020. Он сравнил Станислава Черчесова с бывшим тренером сборной Фабио Капелло, который не хотел уходить самостоятельно и ждал увольнения, чтобы получить неустойку. Он считает, что после неудачного выступления россиян многие начнут винить каждого игрока, который допускал ошибки на турнире.

«Я не буду говорить: уходи или оставайся. Не можешь — уходи, сможешь — докажи. На сегодня я могу сказать лишь одно — мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная Россия по футболу», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним российские футболисты расположились на последней строчке в группе и покинули чемпионат Европы.

Ранее член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мыслями о выходе Украины в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.