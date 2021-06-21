«Барселона» не будет извиняться перед УЕФА за участие в Суперлиге

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Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта
Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта
Reuters

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта вновь высказался об утраченном проекте Европейской Суперлиги.

«Мы вели диалог с приглашёнными в Суперлигу клубами и нас устраивали предложения руководителей этой лиги. Сейчас мы все еще пытаемся войти в диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться за попытку создать конкуренцию. Мы не будем извиняться перед УЕФА за желание быть владельцами нашей судьбы. По крайней мере, пока я президент клуба», — приводит слова Лапорты Goal.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарные дела на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена взять € 525 млн в кредит на 15 лет.