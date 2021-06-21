«Барселона» не будет извиняться перед УЕФА за участие в Суперлиге

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта вновь высказался об утраченном проекте Европейской Суперлиги.

«Мы вели диалог с приглашёнными в Суперлигу клубами и нас устраивали предложения руководителей этой лиги. Сейчас мы все еще пытаемся войти в диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться за попытку создать конкуренцию. Мы не будем извиняться перед УЕФА за желание быть владельцами нашей судьбы. По крайней мере, пока я президент клуба», — приводит слова Лапорты Goal.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарные дела на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена взять € 525 млн в кредит на 15 лет.