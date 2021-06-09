Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинальном матче »Ролан Гаррос» Стефаносу Циципасу.

Встреча, которая длилась 2 часа 24 минуты, завершилась победой грека в трех сетах со счетом 6:3, 7:6, 7:5.

На счету Медведева пять эйсов и два брейк-поинта из восьми.

До этого турнира Медведев не мог одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос».

В матчах первого раунда Медведев на «Ролан Гаррос» проигрывал Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В прошлом году он уступил Мартону Фучевичу.

Россиянин занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), имея в активе 9793 очка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

За выход в финал Циципас поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Ролан Гаррос». 1/8 финала. Мужчины. Одиночный разряд

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:3, 7:6, 7:5.

Ранее Медведев впервые в карьере вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос».