Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия хочет в новом контракте прописать отступные для европейских клубов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны близки к окончательному соглашению и уже договорились практически обо всех пунктах, указанных в новом трудовом договоре. Ожидается, что Джикия подпишет четырехлетний контракт с незначительным повышением заработной платы.

При этом отмечается, что футболист хотел бы прописать отступные для европейских клубов, на что пока не готов «Спартак». Возможно, что контракт будет подписан уже после окончания чемпионата Европы.

Напомним, что Джикия выступает за столичный клуб с 2017 года.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» и роттердамский «Фейеноорд» близки к договоренности по аренде полузащитника Гуса Тиля.