«Кто лучшие друзья девушки?»: Евгения Медведева выложила фото с драгоценными камнями

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Спортсменка продемонстрировала кольца с драгоценными камнями.

«Кто лучшие друзья девушки?» — подписала снимок Евгения.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие. После контрольных прокатов Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Последние два года она занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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