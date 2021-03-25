Сергей Рыжиков станет главным тренером ФК «Красава»

Агент экс-вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова Алексей Сафонов заявил, что его клиент станет главным тренером клуба блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина. Стороны уже достигли предварительной договоренности.

«Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку. У Рыжикова есть тренерская лицензия категории А. С такой лицензией регламент позволяет быть главным тренером в клубе ПФЛ. Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футболом и получением опыта. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в «Тамбове». Но важно, чтобы хоть платили вовремя», — цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Недавно Рыжиков покинул «Тамбов». «Почему ушел? Устал от лжи, решил больше это не терпеть и уйти. Я написал извещение в клуб, что приостанавливаю работу по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты на протяжении двух и более месяцев», — объяснил Рыжиков причины подобного шага.

Появлялась информация о том, что Рыжиков может получить предложение от «Рубина».

Ранее сообщалось, что «Тамбов» начал погашать долги перед игроками и персоналом.