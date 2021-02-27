Норвежский тренер признал тотальное доминирование Большунова
Вадим Балканов
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подвел итоги скиатлона на чемпионате мира — 2021, где победу одержал россиянин Александр Большунов.
По его мнению, его подопечные разорвали пелотон, не справившись всего лишь с одним спортсменом.
«Не знаю, как бы мы смогли справиться с Большуновым сегодня. Возможно, нам понадобился бы снегоход. То, что он выдал сегодня, — лучшее, что я когда-либо видел.
Александр сделал гонку максимально тяжелой с самого начала», — заявил специалист в интервью NRK.
Ранее сообщалось, что депутат Светлана Журова выступила против присвоения лыжнику Александру Большунову звания Героя России.