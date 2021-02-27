Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси раздражается из-за постоянных слухов вокруг его вероятного трансфера, передает Marca.

По информации источника, Месси на сегодняшний момент находится ближе к решению продлить контракт с каталонским клубом, а не к переходу в другую команду. Форвард был намерен покинуть «Барселону», когда командой руководил Хосеп Бартомеу, однако Месси готов поменять свое мнение.

Основными претендентами на аргентинского нападающего называли «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси и Агуэро попали в символическую сборную потенциально свободных агентов.