Месси раздражается из-за постоянных слухов вокруг его вероятного трансфера
Анастасия Мартыненко
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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси раздражается из-за постоянных слухов вокруг его вероятного трансфера, передает Marca.
По информации источника, Месси на сегодняшний момент находится ближе к решению продлить контракт с каталонским клубом, а не к переходу в другую команду. Форвард был намерен покинуть «Барселону», когда командой руководил Хосеп Бартомеу, однако Месси готов поменять свое мнение.
Основными претендентами на аргентинского нападающего называли «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что Месси и Агуэро попали в символическую сборную потенциально свободных агентов.