«Эвертон» оценил Кина в £75 млн

«Эвертон» оценил нападающего Мойзе Кина в £75 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в приобретении 20-летнего итальянца заинтересован «Пари Сен-Жермен», за который тот в данный момент выступает на правах аренды. Также не исключен вариант возвращения форварда в «Ювентус».

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кин провел 17 матчей и забил десять мячей.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».