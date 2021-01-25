Костя Цзю прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте Ковалева

Российский боксер Сергей Ковалев провалил повторное тестирование на допинг. Об этом сообщает Boxingscene.

По информации источника, в организме российского боксера вновь был обнаружен синтетический тестостерон.

Напомним, что из-за первого проваленного допинг-теста был отменен бой Ковалева против узбекского боксера Бектемира Меликузиева, который должен был состояться 30 января.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте Сергей Ковалева.

«Это вина не Ковалева, а тех людей, которые находятся рядом с ним.

Сможет ли вернуться? Если есть желание, то сможет», — цитирует Цзю «Чемпионат.com».

Ранее Хабиб заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста.