Норвежский лыжник считает Большунова виновным в своем падении

Норвежский биатлонист Пол Голберг высказался о падении россиянина Александра Большунова на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Большунов шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от Эмиля Иверсена на 20,9 секунды.

«Видел, что происходило. Большунов в том эпизоде наехал на Холунда», — цитирует Голберга NRK.

Ранее норвежский лыжник обвинил Большунова в создании опасности.