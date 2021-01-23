Норвежский лыжник считает Большунова виновным в своем падении
Антон Борисов
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Норвежский биатлонист Пол Голберг высказался о падении россиянина Александра Большунова на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.
Большунов шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от Эмиля Иверсена на 20,9 секунды.
«Видел, что происходило. Большунов в том эпизоде наехал на Холунда», — цитирует Голберга NRK.
Ранее норвежский лыжник обвинил Большунова в создании опасности.
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