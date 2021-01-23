Экс-капитан ЦСКА жестко отреагировал на слова бывшего директора клуба

Экс-капитан московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов жестко отреагировал на слова бывшего спортивного директора красно-синих Авалу Шамханова, передает «Чемпионат.com».

Шамханов заявил, что игроку привозили девушек в баню.

«Мне в баню привозили девиц? Это все вранье. На базе в это время сидели две команды — футбольная и хоккейная. Это попросту невозможно», — сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил, что в 1998 году он подал бы на Шамханова в суд, но сейчас не будет этого делать.

«Зачем мне трогать этого убогого человека? Мы можем встретиться, и пусть мне в глаза повторит все это», — добавил он.

Ранее Шамханов рассказал о том, что «Спартак» пытался подкупить армейцев.