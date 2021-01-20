Шлеменко видит в бое Макгрегора и Порье раскрутку Конора перед Хабибом
Вадим Балканов
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его мнению, этот бой является раскруткой ирландского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях перед реваншем с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, что в первой встрече между Макгрегором и Порье верх одержал европеец, нокаутировавший своего оппонента в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем весе.
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