Шлеменко видит в бое Макгрегора и Порье раскрутку Конора перед Хабибом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, этот бой является раскруткой ирландского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях перед реваншем с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, что в первой встрече между Макгрегором и Порье верх одержал европеец, нокаутировавший своего оппонента в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем весе.