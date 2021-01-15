Одноклубник Капризова оценил дебют россиянина в НХЛ

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба оценил игру форварда Кирилла Капризова.

Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) россиянин отметился голом в овертайме и отдал две результативные передачи. Для игрока этом матч стал дебютным в североамериканской лиге.

«Это что-то с чем-то. Больше всего на льду заметна его целеустремленность, она делает его таким хорошим игроком.

Потом он перехватывает шайбу и делает то, что все видели. Те, кто следит за его игрой, понимают, что это особенный талант»», — приводит слова Дамбы журналист Майкл Руссо в Twitter.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Капризов стал третьим игроком в истории НХЛ, забившим в овертайме в дебютной игре.